شكرا لقرائتكم المنياوى يطالب اتحاد الكرة بإنهاء مباريات الدورى قبل منافسات كأس الأمم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعرب صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى عن تمنيه من لجنة المسابقات باتحاد الكرة انتهاء مباريات الدورى المحلى قبل منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة. وحددت لجنة المسابقات مؤخرا موعد مباراتى الإسماعيلى مع الداخلية والأهلى ولايزال هناك مواجهات متبقية للفريق ستتم اقامتها فى وقت لاحق. Advertisements ويلتقى الدراويش منافسه الإنتاج الحربى غدا الجمعة باستاد كلية الشرطة بالعباسية لحساب الأسبوع الــ32 بمسابقة الدورى المحلى. وأضاف المنياوى :”فى رأيى أن تأجيل عدة مباريات لما بعد أمم أفريقيا يؤثر على اللاعبين بشكل سلبى لغياب فترة الراحة والاعداد للموسم الجديد”. وأتم مدير الكرة بالدراويش :”أعلم أن هذا الموسم يعانى من ضغط كبير للإرتباط بتنظيم بطولة كأس الأمم بجانب مواعيد البطولات القارية المضغوطة لكن الأمور كانت لابد أت تسير بشكل تنظيمى أفضل من ذلك”.

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