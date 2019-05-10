موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية والقنوات الناقلة...

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جدة - عمرو شويل يلتقى الزمالك أمام الداخلية بالدوري المصري الممتاز ضمن منافسات الأسبوع الثانى و الثلاثون، على ستاد بتروسبورت، فى تمام الساعة العاشرة مساء الأحد المقبل، والمذاع على قناة On Sport HD ونايل سبورت على التليفزيون المصري.

موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية تعد مباراة هامة بالنسبة للقلعة البيضاء لتقليص الفارق مع المتصدر النادي الأهلى وبيراميدز صاحب المركز الثاني، بخلاف استعادة الانتصارات المحلية ، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية القلعة البيضاء خاضت 28 مباراة حققت الفوز فى 19 وتعادلت فى 6 مواجهات، وخسرت 3 لقاءات، وأحرز لاعبوه 56 هدف، واستقبلت شباكهم 24 هدف، فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، جمعهم من31 مباراة، فاز فى4 مباريات وتعادل فى 15 لقاءات و خسر 12 مواجهة. موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية وعد كريستيان جروس المدير الفنى لنادى الزمالك لاعبه أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق، فى جلسة خاصة جمعت بينهما، بالعودة للظهور مع الزمالك فى المباريات المقبلة، مؤكدًا إنه سيكون فى حاجة كبيرة لخدماته فى الفترة المقبلة، وذلك ضمن إطار خطته لإراحة اللاعبين الاساسين قبل نهائى الكونفدرالية لعدم تعرضهم للإجهاد . موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية تعد مباراة هامة بالنسبة للقلعة البيضاء لتقليص الفارق مع المتصدر النادي الأهلى وبيراميدز صاحب المركز الثاني، بخلاف استعادة الانتصارات المحلية ، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة، فيما يتصدر الأهلى برصيد 67 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 65 نقطة.موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية القلعة البيضاء خاضت 28 مباراة حققت الفوز فى 19 وتعادلت فى 6 مواجهات، وخسرت 3 لقاءات، وأحرز لاعبوه 56 هدف، واستقبلت شباكهم 24 هدف، فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، جمعهم من31 مباراة، فاز فى4 مباريات وتعادل فى 15 لقاءات و خسر 12 مواجهة.موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية وعد كريستيان جروس المدير الفنى لنادى الزمالك لاعبه أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق، فى جلسة خاصة جمعت بينهما، بالعودة للظهور مع الزمالك فى المباريات المقبلة، مؤكدًا إنه سيكون فى حاجة كبيرة لخدماته فى الفترة المقبلة، وذلك ضمن إطار خطته لإراحة اللاعبين الاساسين قبل نهائى الكونفدرالية لعدم تعرضهم للإجهاد .

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