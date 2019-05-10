شكرا لقرائتكم كيف علق أحمد مرتضى منصور على تأجيل مباريات الزمالك؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إداراة نادي الزمالك السابق، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الأبيض على وادي دجلة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الـ29 من الدوري المصري، حيث أكد أنه انتصار هام، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على اللقب، لافتاً إلى أن مباراة الأهلي هي من ستكون الفيصل في حسم هذا الصراع.

أضاف أحمد خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت مساء اليوم، "أنه لا يقلق كثيراً بشأن كل مايدور حالياً عن مشكلة تأجيل بعض المباريات للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية، مشيراً إلى أن الفريق الأبيض يمثل مصر وبالتالي هو على ثقة تامة أن اتحاد الكرة سيتخذ القرار الصحيح في النهاية.

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جدير بالذكر أن الزمالك قد استطاع الفوز على وادي دجلة بنتيجة 2-1، ليرتفع رصيد إلى 63 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب.