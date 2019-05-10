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جدة - عمرو شويل الزمالك يطارد القمة بانتصار على حساب وادي دجلة بهدفين لهدف طارد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فرسان قمة بطولة الدوري المصري بفوز مستحق على حساب وادي دجلة فى المباراة التى جمتعهما مساء اليوم الخميس بهدفين لهدف فى المواجهة المؤجلة من الجولة 29 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قدم الزمالك عرضًا جيدًا بالرغم من حالة الاجهاد التى تسيطر على لاعبيه نتيجة المشاركة الناجحة فى النسخة الحالية من مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية.

سجل أهداف المباراة عمر السعيد فى الدقيقة 22 من عمر المباراة، ومحمود علاء بالدقيقة 48 للزمالك، بينما أحرز محمد هلال هدف دجلة الوحيد فى الدقيقة 65 من عمر المباراة. الشوط الأول سيطر المارد الأبيض على أحداث اللقاء وحاول الخط الأمامى للفريق الأبيض عن طريق محمود كهربا وعمر السعيد تسجيل الهدف الأول لتواصل المباراة نتيجتها السلبية.

وشن لاعبو الزمالك مع الدقيقة الثانية عدة هجمات على مرمى دجلة إلا أن السرعة فى إنهاء الهجمات حال دون إتمام ذلك.

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وفى الدقيقة 11 من عمر المباراة دخل دجلة الأجواء بتصويبة من حسام عرفات إلا أنها ابتعدت عن شباك محمود جنش الذى تابعها بقوة.

بعدها بدقائق قليلة بدأ الزمالك يشعر بالحرج وبدأ تفعيل هجماته بشكل أكبر حتى استطاع الفريق ان يصل لمرمى دجلة مستفيدًا من الخطأ الذى وقع فيه محمد عبد المنصف حارس دجلة فى الدقيقة 22 ليحولها مهاجم الأبيض بمرماه بشكل مباشر.

واصل الزمالك بعدها محاولة الوصول الى مرمى دجلة وسط تواجد اخطاء من دفاع الفريق الدجلاوى الا ان تسرع لاعبي الابيض جعلهم يتنازلون عن الفرص التى لاحت لهم حتى انتهاء الشوط الأول.

الزمالك ضد وادي دجلة الشوط الثاني دخل الزمالك الشوط الثاني من عمر المباراة بتفوق كاسح حاول من خلاله تعزيز الهدف وهو ما نجح فيه عمر السعيد الذى منح فريقه مجددًا ضربة جزاء تقدم لها محمود علاء أحد هدافي بطولة الدوري الممتاز ليسجلها ببراعة بمرمى محمد عبد المنصف فى الدقيقة 48 وبعد 3 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني.

فرط الزمالك بعدها فى السيطرة على مجريات الشوط الثاني وبدأ دجلة الاستحواذ على الكرة قليلًا حتى وصل الى منطقة جزاء محمود عبد الرحيم جنش حيث استطاع محمد هلال الوصول الى هدف التقليص بالدقيقة 65 من عمر المباراة.

وبعد الهدف بدأ الزمالك يشعر بالقلق وأجرى تغييرا بنزول محمد ابراهيم مكان أوباما فى محاولة لوقف هجمات دجلة والاستحواذ على منتصف الملعب.