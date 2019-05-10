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جدة - عمرو شويل ترتيب جدول الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم فاز الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على حساب وادي دجلة فى المباراة التى جمتعهما مساء اليوم الخميس بهدفين لهدف بالمواجهة المؤجلة من الجولة 29 لبطولة الدوري المصري الممتاز. قدم الزمالك عرضًا جيدًا بالرغم من حالة الاجهاد التى تسيطر على لاعبيه نتيجة المشاركة الناجح فى النسخة الحالية من مسابقة الكونفيدرالية الافريقية. سجل أهداف المباراة عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 22 من عمر المباراة، ومحمود علاء بالدقيقة 48 للزمالك، بينما أحرز محمد هلال هدف دجلة الوحيدة فى الدقيقة 65 من عمر المباراة. Advertisements

ترتيب الدورى ترتيب الدوري المصري وحافظ الزمالك على أماله فى الوصول الى قمة الدوري المصري بعدما استطاع عبور واحدة من أشرس مواجهات الأبيض فى بطولة الدوري المصري الممتاز. ويتطلع الأبيض لختام بطولة الموسم الحالي بالتتويج باللقب فى ظل المنافسة الشرسة أمام الأهلي على التتويج بالدرع. ويتصدر الدوري الممتاز حاليا النادي الأهلى برصيد 67 نقطة ولعب أكثر من الزمالك مباراة لو فاز فيها الأبيض سيكون فارق النقاط واحدة فقط.

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