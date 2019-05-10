شكرا لقرائتكم جروس يلجأ لتغيير الونش بعد تعرضه لإصابة خطيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بالجهاز الطبى للزمالك أن الونش تعرض لإصابة ليست خطيرة في الشوط الأول واستكمل اللقاء قبل أن يقرر جروس المدير الفني استبداله في بداية الشوط الثاني ويتقدم الفريق الأبيض على وادي دجلة بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ملعب بتروسبورت.

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وكشف الجهاز الطبى للزمالك، أن تغيير محمود حمدي الونش مدافع الفريق مع بداية الشوط الثانى في مباراة وادى دجلة الجارية يعود إلى رؤية السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الونش قد تعرض لإصابة فى الأنف قبل أن يتم علاجه فى الدقيقة 8 ثم استكمل هذا الشوط بشكل جيد مع الفريق الأبيض قبل أن يقرر جروس استبداله بالدفع بمحمد عبد الغنى بدلا منه مع بداية الشوط الثانى.