الزمالك ضد وادي دجلة .. هدفان وفرص بالجملة للأبيض × 60 دقيقة...

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جدة - عمرو شويل

الزمالك ضد وادي دجلة .. هدفين وفرص بالجملة فى 60 دقيقة

واصل الزمالك استحواذه على مجريات المباراة المقامة أمام وادي دجلة فى الدقائق الستين الأولى حيث فرض الأبيض قواه العضلية على أحداث المواجهة فى الوقت الذى استسلم فيه لاعبو دجلة لقدرات القلعة البيضاء الهجومية.

وأحرز الزمالك هدفين الأول عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 22 من عمر المباراة، ومحمود علاء بالدقيقة 48 فى الوقت الذى تبادل فيه اللاعبون على اهدار الفرص الأخرى التى كادت منح الزمالك أهدافًا أخرى.

وحسم الزمالك نتيجة الشوط الأول من مباراته ضد وادي دجلة والمقامة ضمن مؤجلات الجولة 29 من عمر الدوري المصري الممتاز متقدمًا بهدف نظيف للاشئ.

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وسيطر المارد الأبيض على أحداث اللقاء وحاول الخط الأمامى للفريق الأبيض عن طريق محمود كهربا وعمر السعيد تسجيل الهدف الأول لتواصل المباراة نتيجتها السلبية.

وشن لاعبو الزمالك مع الدقيقة الثانية عدة هجمات على مرمى دجلة إلا أن السرعة فى إنهاء الهجمات حال دون إتمام ذلك.