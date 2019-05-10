شكرا لقرائتكم ماذا يحدث للرياضي بعد سقوطه في العينة الأولى؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتبع لجنة الرقابة على المنشطات في مختلف الدول إجراءات متسلسلة بعد سقوط الرياضي في اختبار العينة الأولى.

وتبدأ الإجراءات بإيقاف الرياضي مؤقتا وذلك حتى حضوره لجلسة الاستماع الأولية التي يتم فيها إبلاغه بنوع المادة في العينة الأولى، والخطوة الثانية هي أن يعترف بنتيجة العينة الأولى، وبعدها تعلن لجنة المنشطات العقوبة بحقه.

وفي حال اعترض الرياضي على نتيجة العينة الأولى، يحق له طلب فتح العينة الثانية في معمل آخر، وإذ جاءت نتيجة العينة الثانية غير متطابقة مع نتيجة العينة الأولى يلغى إيقافه، وإذ جاءت نتيجة العينة الثانية مطابقة للعينة الأولى، بتناول اللاعب لمادة محظوة، يتم إصدار عقوبة إيقاف بحق اللاعب.