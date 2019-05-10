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عبدالعزيز الفيصل يلتقي بالإيطالي كولينا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الخميس، بييرلويجي كولينا، الحكم الإيطالي السابق ورئيس لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويأتي اللقاء، بعدما أعلن اتحاد كرة القدم السعودي عن تكليف الحكم الإيطالي السابق كولينا، بتعيين حكام مباريات آخر جولتين في دوري كأس للمحترفين.

واتفق الاتحاد السعودي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تكليف كولينا لاختيار طواقم تحكيم المباريات المتبقية من الدوري والإشراف عليها ومراقبة عملها وتقييمها.

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