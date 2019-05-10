شكرا لقرائتكم "التصويت" يحسم جوائز الموسم في المسابقات الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلقت في 1994 جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز وتحمل مسمى مختلف بحسب الشركة التي تمتلك الرعاية التجارية للمسابقة.

وتعلن رابطة الدوري والشركة الراعية عن سبعة مرشحين، يمنحهم المشجعون عشرة بالمئة من التصويت وذلك في مهلة انتهت في التاسع من الشهر الحالي على الموقع الرسمي للرابطة، ويتم أخذ هذه النتائج إلى جانب تصويت عشرين قائدا لأندية الدوري الممتاز ومجموعة من خبراء اللعبة كما تم تسميتهم، وهم عشرون لاعبا سابقا أمثال جيمي كاراغر وإيان رايت وريو فيردناند ومارك شوارزر إلى جانب ممثل لكل من ثلاث شركات مرتبطة تجاريا بالمسابق.

أما جوائز القفاز الذهبي لأفضل حارس والقدم الذهبية لأفضل مهاجم وصانع الألعاب الأفضل، فإن الفائزين يتم اختيارهم بحسب احصائياتهم بالدوري دون تصويت أو اختيار من اي لجنة محكمين.

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وفي فرنسا، فإن جوائز الأفضل تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين، عبر تصويت يشمل قادة كل فريق لاختيار أفضل لاعب، ويمتلك مدربو الأندية خيار التصويت لأفضل مدرب من بينهم، وبدأت الجوائز في 1988، وتشمل الأفضل في الدرجتين الاولى والثانية وأفضل لاعب شاب وأفضل حارس.

وفي إيطاليا.. يختار اللاعبون جوائز الموسم بالتصويت، حيث يتم تكريم أفضل لاعب ومدرب وحكم في حفل سنوي منذ 1997.

وتعرف الكرة الإسبانية منذ موسم 2008-2009 حفلا سنويا تشرف عليه الرابطة لاختيار الأفضل في مراكز حراسة المرمى والدفاع وخط الوسط والهجوم والمدرب، ويتم التصويت عبر لاعبين اثنين من كل نادي وهما قائد الفريق ونائبه إلى جانب جائزة منفصلة للاعب الشامل يتم تحديدها عبر الاحصائيات دون تصويت .

و تتكفل مجلة "كيكر" المتخصصة باختيار لاعب الموسم في ألمانيا، عبر تصويت تقوم به بين لاعبي الأندية المشاركة في مسابقة الدوري المحلي دون أن يكون لرابطة المسابقة أي ارتباط به.