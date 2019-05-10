شكرا لقرائتكم أرسنال يكتسح فالنسيا برباعية.. ويتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل أرسنال الإنجليزي إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك بفوزه على فالنسيا الإسباني 4- 2، يوم الخميس، في إياب قبل نهائي المسابقة.

وبذلك كرر أرسنال تفوقه على فالنسيا، بعد أن سبق أن تغلب عليه 3 - 1 في مباراة الذهاب التي جرت يوم الخميس الماضي بلندن، ليفوز 7 - 3 في مجموع المباراتين.

وسجل أهداف أرسنال بيير-إيميريك أوباميانغ "ثلاثية" وهدف أحرزه لاكازيت، فيما سجل لفالنسيا كيفين غاميرو "هدفين".