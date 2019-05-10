بطولة أكاديمية الموهوبين تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق على ملاعب معهد التكنولوجيا التطبيقية بالقصيص فعاليات الدورة الرمضانية السابعة لأكاديمية الموهوبين لكرة القدم برعاية مميزة من سلسلة مطاعم حدوتة مصرية.

وتبدأ مراسم الافتتاح الساعة العاشرة مساء بداية بالسلام الوطني ثم عرض فيديو عن ما تم إنجازه خلال العام من نشاط، ثم مباراة افتتاحية بين مدربي ولاعبي الأكاديمية القدامى، ثم بدء مباريات البطولة (دورة للناشئين ودورة للشباب).

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وأعرب أحمد مصطفى رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن سعادته بتحقيق أهداف البرنامج الفني والذي بدأ في سبتمبر/‏ أيلول 2018 وانتهى في مايو/‏ أيار 2019، وقال «حققنا بطولات عدة منها إنجاز فريق 12 سنة الذي نال المركز الأول بجدارة في بطولة مجلس دبي الرياضي، كما حقق المعسكر الدولي الرابع للأكاديمية في إنجلترا نجاحاً كبيراً، حيث زار اللاعبون ملاعب أندية عريقة، وهي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول.

وتابع «الأكاديمية لها رؤية منها وصول اللاعبين للمستوى المطلوب كل عام والمحافظة على الأخلاق العامة والحفاظ على أداء الصلوات في ميعادها وتكوين صداقة بين اللاعبين والاهتمام بالدراسة والتعامل الحسن مع الوالدين ».

وشكر أحمد مصطفى سلسلة مطاعم حدوتة مصرية على رعايتها المميزة كل عام، كما شكر خالد المدفع على تلبية الدعوة في الافتتاح والختام، ووعد بمفاجآت كثيره في البطولة سيتم الإعلان عليها في الأيام القادمة».