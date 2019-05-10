شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح رائع لرمضانية الشارقة الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

بهر افتتاح بطولة قناة الشارقة الرياضية، في نسختها الرابعة، كل من تابعها، حيث تميزت فقرات الحفل بالروعة والجمال وخطفت أنظار الجمهور.

جرت مراسم الافتتاح بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام الذي أطلق إشارة الافتتاح للنسخة الرابعة من البطولة التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بمشاركة 12 فريقاً من فئة الكبار موزعين على أربع مجموعات، إلى جانب ستّ فرق تخوض منافسات الناشئين تحت 14 سنة ضمن مجموعتين، حتى ال 19 من مايو / أيار الجاري، على ميدان صالة ملعب نادي الشارقة الرياضي - الحزانة.

الحفل الافتتاحي بهر الجمهور بعروض ليزرية رائعة، ولوحة الرقصات المتناغمة مع الإضاءة التي لعبت دوراً مهماً في تهيئة الصالة لعرض فني متكامل يذكّر بافتتاح كبرى البطولات الرياضية العالمية، حيث قدّمت الفرق الاستعراضية توليفة متجانسة من الرقصات والاستعراضات التي انسجمت مع الإيقاعات الحماسية.

وشهد حفل الافتتاح حضور كلّ من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ومحمد حسن خلف المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، وعبدالملك جاني عضو مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، ومحسن مصبح رئيس شركة الكرة في نادي الشارقة، والمهندس سليمان عبدالرحمن رئيس إدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة، وراشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية، وسعيد العاجل المشرف العام لمنتخبات كرة الصالات.

واستهلت البطولة بمواجهة قوية في ضربة بداية بطولة الناشئين أسفرت عن فوز فريق فاست للمقاولات على سبورت فور أول برباعية نظيفة تبادل تسجيلها ماجد البلوشي وغيث لوتاه (هدفان) وزايد حمزة.

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وفي ضربة بداية بطولة الرجال فاز فريق شرطة الشارقة وصيف النسخة الماضية على فريق المفاجأة 2-1، ونجح البرازيلي ليما في تسجيل أول الأهداف للمفاجأة، ولكن جاء رد الشرطة سريعاً عن طريق لاعبه ديفيد إدواردو، لتصبح النتيجة 1-1، وفي الشوط الثاني سجل أليكس الهدف الثاني لفريق الشرطة لينتهي اللقاء 2-1.

من جهته، أشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى أن البطولة، ومع توالي السنوات، انتقلت من كونها منافسات للهواة إلى مواجهات للمحترفين، لكونها أثبتت حضورها وجدارتها على الساحة الرياضية الرمضانية، لما تشهده من تنافس كبير وإقبال يسهم في إثراء المناخ الرياضي المحلي، ويمدّه بخبرات وعناصر جديدة وواعدة. وقال: سندرس إضافة ألعاب جديدة للبطولة في المستقبل، وربما نفكر في إدراج ألعاب فردية في المستقبل، وسوف نطرح الإضافات الجديدة للجنة المنظمة لدراساتها.

وتابع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: نحرص على الدوام بأن نقدّم لمجتمعنا مضامين إعلامية راقية، وما البطولة إلا جزء من هذه المنظومة الإعلامية المتكاملة التي نسعى لتقديمها للمشاهد أينما وجد، وها نحن وفي العام الرابع نلمس المدى الكبير والمتطور الذي وصلت إليه الدورة، فقد باتت منصة استقطاب مهمة لنخبة من اللاعبين الموهوبين من داخل الدولة وخارجها في الشهر الفضيل، ما يحقق الأهداف الرامية إلى توفير المناخ الأمثل للمواهب الشابة، لتثبت قدراتها على أرضية من التنافس النبيل والشريف، ونتمنى أن نشهد دورة مليئة بالتنافس الشريف، تنقل صورة مشرّفة تليق بمكانة الواقع الرياضي في إمارة الشارقة.

وبدوره، أشار الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إلى أن الدورة باتت، وبفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، واحدة من الأحداث التي نعتّز بحضورها على أرض الإمارة، لما تجمعه من طاقات وخبرات رياضية متطورة وواعدة.

وأضاف «النسخة الرابعة شهدت افتتاحاً باهراً يعكس جدارة قناة الشارقة في تنظيم الأحداث الرياضية في إمارة الشارقة، ودورها في جمع هذه النخبة من اللاعبين الرياضيين، سواء على صعيد المواهب الناشئة التي نعقد عليها الأمل في أن تلعب دوراً مهماً في المستقبل الرياضي المحلي، أو على صعيد اللاعبين المحترفين الذين يمتلكون خبرة كبيرة، سواء على صعيد أنديتهم المحلية أو الأجنبية، وهذا يسهم في إثراء الواقع المحلي بخبرات جديدة ومتطورة».

من جانبه، قال راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية: «عاماً بعد آخر تؤكد الدورة حضورها الجماهيري الكبير ليس على صعيد الأوساط المحبة لكرة قدم الصالات فحسب، بل في الواقع الرياضي المحلي برمّته، فهي وعلى امتداد دوراتها السابقة حجزت لنفسها مكانة مرموقة ضمن الفعاليات الرمضانية الرياضية التي تستهدف اكتشاف المواهب الكروية الواعدة، وتستثمر فيها خدمة للملاعب المحلية، وإثراء لهذا النوع من الرياضة، إلى جانب المستويات الفنية التي تتضاعف دورة بعد أخرى، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية كبيرة للخروج بالدورة بأبهى حلّة».

وتابع العوبد: وفرّنا في القناة جميع الاحتياجات الخاصة للارتقاء بمستوى الدورة، حيث وضعنا خططاً للوقوف وبشكل يومي على كلّ المستجدات، والمتابعة عن كثب لآلية العمل والتنسيق مع مختلف الأندية والفرق واللجان التنظيمية والفنية، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية كبيرة في تقديم كلّ ما يخدم إنجاح هذه البطولة، بما يلبي الرؤية التي لطالما دعانا إليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير البنية التحتية اللازمة للرياضيين لخوض غمار المنافسات، تحقيقاً لطموحاتهم وأحلامهم، ونسعى لأن تكون هذه الدورة بوابة عبور بالمواهب المبدعة نحو آفاق من التطور والنجاح.