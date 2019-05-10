كايو: شباب الأهلي سيواجه فريقاً مختلفاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أكد المدرب كايو زاناردي مدرب النصر أن «العميد» يخوض اليوم لقاء ديربي من العيار الثقيل أمام شباب الأهلي.

وعلى الرغم من أن النصر خسر ثلاث مرات هذا الموسم أمام شباب الأهلي، أكد كايو أن «المباراة ستكون مختلفة تماماً عن المواجهات السابقة بين الفريقين، فأداء النصر تطور بشكلٍ كبير، واستعاد لاعبونا الثقة، والفوز المُتتالي يمنح الفريق المزيد من القوة والرغبة في الحفاظ على سلسلة الانتصارات».

من جهته، أكد سعيد سويدان لاعب النصر: أظهرت المباريات السابقة الصورة الحقيقية لفريقنا، وأثبتنا مدى قدرتنا على القتال من أجل تحقيق الفوز، وسنخوض المباراة المقبلة من أجل الفوز فقط والحصول على نقاط المباراة.