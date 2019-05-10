«الشارقة الرياضي» يبحث التعاون مع المنطقة التعليمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث مجلس الشارقة الرياضي، التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع منطقة الشارقة التعليمية، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس، يوم الأحد الماضي، بحضور عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وسعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية، وخالد الناخي مدير إدارة التطوير الرياضي، وسليم السعيدي خبير رعاية الموهوبين، ومن جانب منطقة الشارقة التعليمية حصة الخاجة مديرة المنطقة، وكرم مبارك مسؤول الرقابة المدرسية، ومحمد علي ماجد مدير الأولمبياد المدرسي.

تناول الاجتماع المشترك بين الطرفين سبل تدعيم التعاون بين المجلس والمنطقة التعليمية في مختلف النواحي، والتركيز على الجانب الرياضي بما يدعم الاستفادة بين الطرفين .وقال عيسى هلال: يرحب المجلس بالتعاون مع المنطقة التعليمية؛ من أجل العمل على تطوير الرياضة بشكل عام، والرياضة المدرسية بشكل خاص، والتواصل مع مختلف الجهات.

وأشار إلى أن التعاون سيستمر بشكل كبير وواضح بين الطرفين من أجل العمل على تطوير الرياضة المدرسية التي تمثل عاملاً من عوامل المستقبل بالنسبة للرياضة في الإمارة الباسمة وفق رؤية المجلس الاستراتيجية التي تهدف إلى صناعة قادة المستقبل عبر الرياضة واكتشاف المواهب المختلفة في كافة الألعاب، والحرص على أن يستفيد الطلاب من إمكانات الإمارة الباسمة من ناحية البنية التحتية والمرافق التي تتمتع بها أندية الإمارة.

من جانبها، تقدمت حصة الخاجة مديرة منطقة الشارقة التعليمية بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي على هذا اللقاء، معتبرة أن التعاون بين الطرفين يشكل فائدة كبيرة لما فيه تطور الإمارة الباسمة على مستوى الرياضة المدرسية؛ حيث تعمل المنطقة على أن تكون الرياضة إحدى وسائل تطوير الذات لدى الطلاب.