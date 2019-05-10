250 لاعباً ولاعبة في منافسات الجودو ببطولة زايد الرياضية اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل بطولة زايد الرياضية بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

تنطلق منافسات رياضة الجودو والتي تقام ليوم واحد بأكثر من 250 لاعباً ولاعبة، كما تنطلق اليوم منافسات السباحة والتي تقام بفئات عمرية صغيرة ومختلفة، تضم أكثر من 100 مشارك من مختلف إمارات الدولة للتنافس على مدار يومين في الملعب الأولمبي في نادي ضباط القوات المسلحة، كما تبدأ منافسات الرماية اليوم، وهي البطولة التي تقام بشكل سنوي في كل عام بنادي كراكال الواقع بنادي ضباط القوات المسلحة، وتواصل منافسات بطولة كرة القدم تحت 14 عاماً في يومها الثاني، وانطلقت منافساتها مساء أمس بخوض مباراتين، كما أقيمت الجولة الأولى لسباق السيارات الكارتينج وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وتنطلق الجولة الثانية يوم 16 مايو الجاري والجولة الختامية يوم 23 مايو، واختتمت أيضاً يوم أمس منافسات كرة السلة للرجال التي تقام في الخيمة الرياضية ومنافسات كرة السلة للسيدات التي تقام بنادي أبوظبي للسيدات.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بالنجاح الكبير الذي ظلت تحققه بطولة زايد الرياضية الرمضانية السنوية التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي بلغت عامها ال 23 تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، وسط مشاركة واسعة من لاعبين من مختلف أنحاء العالم يحرصون على المشاركة في الأولمبياد الرمضاني السنوي، بعد أن شملت البطولة 16 رياضة فردية وجماعية من بينها الجودو الذي يحرص على المشاركة منذ ميلاد البطولة.

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قال محمد بن ثعلوب الدرعي: البطولة حققت الكثير من الأهداف الرياضية والاجتماعية والترويجية لدولة الإمارات منذ انطلاقتها الأولى، والتي أصبحت مهرجاناً سنوياً ينتظره عشاق البطولة التي ساهمت في انتشار الكثير من الألعاب الرياضية الحديثة، وسط مشاركة مفتوحة حافلة بتواصل الشباب والرجال والفتيات والسيدات والناشئين بممارسة رياضتهم المفضلة في موقع واحد، نجحت البطولة في توفير أفضل الفرص لتحقيق الكثير من المكتسبات خلال ليالي الشهر الفضيل.

وأضاف، أن الرياضة الإماراتية والعربية والدولية ممتنة لرعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للبطولة المتجددة التي تواصلت نجاحاتها لسنوات، مما ساهم في إحداث نقلة رياضية حقيقية، يقر بها كل من شارك في هذه البطولة من قبل، من شباب الإمارات ومن الأشقاء والأصدقاء، وأتمنى كل النجاح للبطولة السنوية الكبرى وأن تواصل دورها كنافذة تتسع للإبداع والإنجاز والمنافسة الشريفة وتساهم في الارتقاء بمختلف المستويات لكل المشاركين.

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي بجهود الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس مجلس إدارة فندق ونادي ضباط القوات المسلحة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة التي تتجدد إقامتها تزامناً مع «عام التسامح»، على أمل أن تواصل رسالتها لتسهم في إثراء الساحة الرياضية والمجتمعية بما هو جديد ومفيد للرياضة الإماراتية بشكل خاص وللمجتمع الإماراتي بوجه عام.