اخبار الرياضه

15 وزناً في الجودو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 وزناً في الجودو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق في العاشرة من مساء اليوم ضمن بطولة زايد بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي منافسات بطولة الجودو ويشارك في البطولة حوالي 250 لاعباً ولاعبة يمثلون فئات السيدات والشباب والناشئين على مستوى الدولة، وتشتمل على منافسات 15 وزناً بمعدل 5 أوزان لكل فئة.

وتحظى منافسات الجودو بمشاركة سنوية واسعة لنجوم اللعبة، وأكملت اللجنة الفنية بالاتحاد كافة الترتيبات بهدف إنجاح البطولة السنوية، حيث تضمن اللائحة الفنية بدء عملية الميزان اعتباراً من الرابعة من عصر اليوم، وعند السادسة مساء يغلق باب المشاركة إيذانا ببدء قرعة المنافسات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 15 وزناً في الجودو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا