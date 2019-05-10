15 وزناً في الجودو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق في العاشرة من مساء اليوم ضمن بطولة زايد الرياضية بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي منافسات بطولة الجودو ويشارك في البطولة حوالي 250 لاعباً ولاعبة يمثلون فئات السيدات والشباب والناشئين على مستوى الدولة، وتشتمل على منافسات 15 وزناً بمعدل 5 أوزان لكل فئة.

وتحظى منافسات الجودو بمشاركة سنوية واسعة لنجوم اللعبة، وأكملت اللجنة الفنية بالاتحاد كافة الترتيبات بهدف إنجاح البطولة السنوية، حيث تضمن اللائحة الفنية بدء عملية الميزان اعتباراً من الرابعة من عصر اليوم، وعند السادسة مساء يغلق باب المشاركة إيذانا ببدء قرعة المنافسات.