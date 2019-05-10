لاعبات الشارقة الرياضي يحصدن 25 ميدالية محلية وخارجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت لاعبات نادي الشارقة الرياضي 25 ميدالية ملونة في بطولات محلية وخارجية، خلال منافسات أقيمت في شهر إبريل/‏ نيسان الماضي، على صعيد 6 ألعاب متنوعة.

وقالت ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: إن الإنجازات والنتائج الجديدة التي حققتها اللاعبات، وارتفاع عدد الميداليات التي حصدنها بمعدل 9 ميداليات جديدة مقارنة بالشهر الماضي، تؤكد على الجهود الكبيرة التي تبذلها اللاعبات لحصد الكؤوس والميداليات، ودور والتزام النادي تجاه تهيئة وتدريب اللاعبات للمنافسات وإحراز النتائج .

وعلى صعيد نتائج منافسات كرة السلة، حققت لاعبات النادي ميدالية فضية في بطولة كأس «أم الإمارات»، وفي فئة البراعم ميداليتين ذهبية وبرونزية، وأحرزن البرونزية عن فئة الشابات في الدوري العام للشابات.

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وتوجت في كرة الطائرة لاعبات النادي بميدالية فضية في الدوري العام للسيدات، فيما حققن الميدالية البرونزية عن فئة الشابات في الدوري العام للشابات.وفي الرماية، شاركت وفاء خميس في بطولة العالم في بكين، وحصدت البرونزية في بطولة الذيد للرماية الهوائية الأولمبية للمسدس والبندقية 10م سيدات، ورجال (فردي)، فيما حصدت سهيلة البلوشي الميدالية الفضية في البطولة نفسها (فردي) والميدالية الفضية في الثنائي، وأحرزت مروة جوهر الميدالية الفضية في المسابقة الثنائية، وميدالية برونزية في الفردي، كما حققت غاية شهيل الميدالية الذهبية عن مسابقة مسدس 10م فردي عن فئة الناشئات.

وفي المبارزة، حصدت اللاعبات 4 ميداليات عن طريق اللاعبة سمية سمير التي نالت برونزية في بطولة المدرسة الإماراتية للمبارزة تحت 14، ونالت لطيفة الحوسني والعنود السعدي الذهبية، وحبيبة إسلام الفضية، في كأس صاحب السمو رئيس الدولة عمومي.

وحصدت اللاعبات ميداليتين فضية وبرونزية، في «بطولة فاطمة بنت مبارك لكرة الطاولة»، وعن فئة تحت ال12 عاماً حصدت اللاعبات ميداليتين ذهبية وفضية، كما نال فريق النادي الميدالية البرونزية في دوري الإمارات لكرة الطاولة.

وفي منافسات الكاراتيه، حصدت كل من حوراء العجمي، ومريم منصور، وراوية عبد الحق، الميدالية الذهبية في الدوري العام ضمن منافسات كومتيه سيدات فرق.