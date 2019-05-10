اتهام فهد المولد بالتنشط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات وجود عينة إيجابية لمهاجم اتحاد جدة الدولي فهد المولد خلال الفحص الذي تعرض له اللاعب بعد المباراة أمام النصر في الدوري في ال 12 من إبريل الماضي.

ويخضع اللاعب لجلسة استماع بمقر اللجنة قبل النطق بالعقوبة، وأحدث الخبر صدمة في أوساط فريق الاتحاد الذي يعتمد على المولد باعتباره أهم عناصره في الفترة الحالية.