انطلاق فعاليات دورة «عام التسامح» الرمضانية للقوات البحرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، فعاليات «دورة عام التسامح الرمضانية للقوات البحرية 2019» بحضور عدد من ضباط القوات البحرية وجمهور غفير من منتسبيها.

بدأ الحفل بوصول راعي الحفل ثم تليت آيات عطرة من الذكر الحكيم، بعدها ألقى رئيس اللجنة المنظمة للبطولة كلمة بهذه المناسبة رحب فيها براعي الحفل والضيوف وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن هذه الدورة تحمل اسم «عام التسامح» لترسيخ الإمارات عاصمة عالمية للتسامح وليأتي امتداداً لعام زايد الخير الذي خلده نهجاً ثابتاً لأبناء وطننا الحبيب.

Advertisements

وقال إن اللجنة المنظمة العليا للدورة الرمضانية أقامت منافسات رياضية وتخصصية بهدف جمع منتسبي القوات البحرية كأسرة واحدة لتحقيق غايات سامية في تنمية الروابط والتآلف بين الفريق الواحد.. مشيراً إلى أن التنافس والتدريب الرياضي يؤدي إلى تطوير مستويات التدريب من خلال تعزيز المقدرة على تحقيق الأداء الجماعي والكفاءة القتالية العالية بما يخدم قواتنا المسلحة، وتمنى أن تكون المنافسات في هذه الدورة بالصورة التي تلبي التطلعات والطموحات الكفيلة بأن نجعلها هي الدورة الأفضل على الإطلاق.

بعدها أعلن اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، بدء فعاليات الدورة التي تشتمل على منافسات متنوعة مثل سداسيات كرة القدم ومنافسات كرة الطائرة للضباط وبطولة السباحة وبطولة شد الحبل والمسابقات التخصصية.

وتضمن الحفل تقديم فقرات شعرية وفعاليات رياضية ترفيهية وفي الختام تم التقاط الصور التذكارية لراعي الحفل مع المشاركين.