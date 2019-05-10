انطلاق بطولة ذياب بن ركاض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت على ملعب الطوية بمدينة العين بطولة ذياب محمد بن ركاض في عام التسامح لكرة القدم 2019.

وقال الشيخ ذياب محمد بن ركاض العامري عضو مجلس العين للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب في كلمة له إن«بطولة عام التسامح لكرة القدم 2019، تنطلق في شهر رمضان المبارك متسلحة بالفكر الإنساني للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان النابض بالعطاء والمحبة والخير والتسامح»، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لقيم التسامح الراسخة في ثقافة المجتمع الإماراتي، ومؤكداً أهمية رياضة الشباب في تعزيز الروح الرياضية بما يعود عليهم بالنفع والفائدة والتعاون بين أفراد المجتمع بكافة ثقافتهم المتنوعة.

من جهته، قال وليد البلوشي مدير البطولة إن الدورة فتحت ملاعبها لشباب العين من كافة الجنسيات، وهي تحظى باهتمام كبير من كافة الفرق وأندية أحياء وشباب المدينة، حيث بلغ عدد الفرق المشاركة في البطولة 8 فرق يمثلون كافة أحياء المدينة.

ونوه محمد الشامسي مدير اللجنة الفنية للبطولة بمستوى الفرق المشاركة، متوجهاً بالشكر إلى فرق المشاركة والمتطوعين الذين يسهرون على تنظيم المباريات، لافتاً إلى أنه تم تخصيص جوائز مالية للفرق الفائزة، إضافة إلى تخصيص جوائز لهداف البطولة ولأحسن لاعب ولأحسن مدرب ولأحسن حارس.