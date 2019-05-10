شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة واسعة في منافسات المبارزة بدورة ند الشبا الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تواصل النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، منافساتها، وتنطلق اليوم تصفيات بطولة المبارزة، التي تقام بصالة نادي شباب الأهلي دبي، ضمن فعاليات البطولة التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً في شهر رمضان الفضيل تحت شعار: «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى 24 مايو/أيار الجاري، وتعد الحدث الأضخم من نوعه على مستوى تنوع الألعاب الرياضية وقيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين البالغة 6 ملايين درهم.

وتتواصل منافسات بطولة المبارزة لمدة 3 أيام، على أن تقام النهائيات في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي يوم الاثنين المقبل؛ وذلك وسط توقعات بمواجهات قوية بالنظر لحجم المشاركة الواسعة الذي تجاوز حاجز 200 لاعب ولاعبة خلال الأيام الماضية من الكويت ومصر وإيطاليا وتونس وفرنسا وإيران وهولندا والسعودية وغيرها.

وتقام المبارزة في 5 مسابقات؛ هي: بطولة سلاح الايبيه للرجال من المواطنين ومواليد الدولة وأبناء المواطنات، وبطولة سلاح الايبيه للفتيات من المواطنات ومواليد الدولة وأبناء المواطنات، وبطولة سلاح الفلورية للرجال دولي وبطولة سلاح الايبيه للرجال دولي وبطولة سلاح الايبيه للفتيات دولي، وطبقاً للجدول الرسمي للمنافسات تبدأ اليوم مسابقة الايبيه للسيدات محلي، والإيبيه للرجال دولي، وتقام بعد غد السبت مسابقة الفلورية رجال دولي، وتقام يوم الأحد المقبل مسابقة الايبيه للرجال محلي، والايبيه للسيدات دولي.

اكتمال الترتيبات

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي عضو اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، والمشرفة على منافسات المبارزة، اكتمال كافة الترتيبات لهذه البطولة التي أثبتت نفسها بقوة من خلال النجاحات التي حصدتها في النسخة الماضية؛ حيث مهدت الطريق أمام لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني لإبراز قدراتهم، ومواجهة نخبة من أفضل اللاعبين من حول العالم، كما أنها اجتذبت اهتماماً عالمياً بالنظر لقيمة الأسماء التي شاركت في الحدث ومنهم الأبطال الذين حصدوا ميداليات في دورات الألعاب الأولمبية.

وأشارت هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد المبارزة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، إلى أن حجم المشاركة يتزايد سنوياً، وأن الدورة باتت تشكل متنفساً حقيقياً لعشاق رياضة المبارزة، والفرصة قائمة من خلالها لجذب المزيد من اللاعبين لممارستها من خلال التعرف إلى مهاراتها وكيفية التفوق فيها، بوصفها لعبة تحتاج إلى القوة البدنية وبنفس الوقت الدقة والمهارة والذكاء.

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وختمت المطروشي، حديثها بتوجيه الدعوة للجماهير للحضور والاستمتاع بالمنافسات سواء التصفيات التي تقام في نادي شباب الأهلي دبي، أو المواجهات الختامية التي ستقام في الصالة الرئيسية في مجمع ند الشبا الرياضي.

66 فريقاً

وتنطلق اليوم منافسات كرة السلة 3×3 للسيدات والشابات ضمن فعاليات البطولة المقامة في حي دبي للتصميم؛ حيث بدأت المباريات، أمس الأول، في فئتي الرجال والناشئين، والتي تشهد مشاركة 66 فريقاً، بواقع 21 فريقاً للرجال و22 للشباب والسيدات 17 فريقاً و6 فرق للناشئات، وأقيمت 15 مباراة، مساء أمس الأول في ضربة البداية للمنافسات التي تقام بنظام خروج المغلوب مع منح الخاسر فرصة أخيرة للعب مباراة أخرى، وتستمر المنافسات حتى يوم 15 مايو/أيار الجاري.

وأعربت عائشة الجسمي مديرة الفعالية عن سعادتها بالتجمع الكبير والمشاركة القياسية وقالت: «تلقينا عدداً كبيراً من الفرق للمشاركة في البطولة، وتم تصفيتهم إلى 66 فريقاً في الفئات الأربع».

واجهة سياحية

وأضافت: «النجاحات التي حققتها النسخة الأولى في الفستيفال ستي والتجمعات الجماهيرية الكبيرة كان لها رد فعل في تجاوب الفرق وإقبالهم في النسخة الثانية، ولأننا نسعى دائماً إلى أن نحقق أهدافاً كثيرة من إقامة مثل هذه الفعاليات فقد تم نقلها إلى حي دبي للتصميم، وهو من الأماكن الحديثة والتي نكشف معالمها خاصة أن مكان المنافسات يطل على القناة المائية، كما أن المكان تم تجهيزه بملاعب سلة وبالتالي رأينا أن نقدم واجهة سياحية جديدة في دبي، ومن المؤكد أن هذا المكان سيكون واجهة لكل ممارسي كرة السلة بعد انتهاء البطولة».

وأوضحت: إن ند الشبا من الدورات الرياضية التي لها بصمة في المجتمع؛ كونها تتطور من عام إلى آخر، ووجهت الشكر إلى مجلس دبي الرياضي واتحاد السلة على كل الدعم المقدم والتعاون الكبير والعمل بأريحية وقالت: «النجاح من عام إلى عام يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، والأهم أن نحقق الأهداف المرسومة من وراء تنظيم هذه الفعاليات، ونحن سعداء أن نكون جزءاً كبيراً بهذا الحجم».