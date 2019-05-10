شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يدعو للمشاركة في فعالياته الرمضانية الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، أهمية حضور المجتمع لكافة فعاليات النادي خلال شهر رمضان الكريم، والتي تشمل فعاليات رياضية وثقافية واجتماعية، إضافة إلى محاضرات متنوعة حافلة؛ لتتناسب مع رؤية النادي في تنظيم أنشطة خلال شهر رمضان المبارك، وتعزز من نشر ثقافة الرياضة المجتمعية خلال الشهر الفضيل.
وأشار إلى أن فعاليات شهر رمضان الكريم تمثل جزءاً من استراتيجية النادي الهادفة إلى التواصل مع المجتمع؛ ولذا جاء تنوع الفعاليات رغبة في استقطاب أفراد المجتمع للمشاركة في مختلف الفعاليات والتي من بينها بطولة الرماية والطائرة والجري وغيرها.
وتمنى ابن هويدن أن تخرج الفعاليات الرمضانية الرياضية والثقافية في أبهى صورة تعكس اهتمام مجلس إدارة نادي الذيد بتدعيم جانب الرياضة والثقافة والمعرفة والتقارب الأسري والمجتمعي خلال الشهر الفضيل.
وأوضح ابن هويدن: إن الفعاليات الرياضية لنادي الذيد في شهر رمضان تصل إلى قرابة إحدى عشرة فعالية متنوعة تختلف عن الدورات السابقة كماً وكيفاً، كونها تقام طوال شهر رمضان ومتنوعة وتناسب كافة الفئات العمرية فضلاً عما تقدمه من منافسات رياضية ثرية وأجواء إيمانية من خلال المحاضرات.
ودعا أفراد المجتمع إلى المشاركة في تلك الفعاليات المختلفة التي تقام بصورة يومية بعد صلاة التراويح وحضور حصص التدريب والنشاط الرياضي المفتوح سواء في صالة الرماية أو في الصالة متعددة الأغراض لممارسة السباحة والجري وألعاب القوى والتمارين المختلفة علاوة على المسابقة القرآنية والمحاضرات وغيرها.
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