مباراتان تدشنان منافسات «رمضانية الفرجان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم في الصالة الرياضية التابعة للمنطقة التعليمية في رأس الخيمة مباريات النسخة الثامنة لبطولة الفرجان الثامنة لكرة القدم التي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تحت شعار «عام التسامح» وذلك بحضور خلف سالم إسماعيل بن عنبر نائب الرئيس ومدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية والمهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة.

وتشهد النسخة الجديدة لسداسيات الصالة مشاركة 16 فريقاً، وهي تفتتح عند العاشرة مساء بمباراتين بين فريقي «كلنا خليفة» و«الكوماندو»، بينما يواجه فريق كرم البلوشي للنقليات حامل لقب النسخة الماضية فريق أكاديمية نادي الإمارات، بينما تشهد المباريات مشاركة أطقم تحكيمية من اتحاد الكرة وتم رصد جوائز قيمة للجماهير التي يتوقع حضورها مساء اليوم. وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على وضع الترتيبات الخاصة بنجاح النسخة الجديدة للبطولة بعد الإعلان عن تشكيلها برئاسة خلف سالم بن عنبر، سالم حسن النعيمي مديراً، بدر البدري رئيساً للجنة الحكام، أحمد محمد تيم منسقاً للبطولة، شادي أسد اختصاصي العلاج الطبيعي، سالم الحبشي، أحمد الرفاعي في التعليق على المباريات، محمد أبوالعزم في الدعم التقني والصوتيات ومحسن ماضي أمين سر البطولة.

وقال خلف بن عنبر إن البطولة تتجاوز مبدأ الفوز والخسارة إلى أهداف أسمى من خلال توفير البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية وتحقيق تطلعات الفئات العمرية المختلفة وغرس الروح الرياضة الجميلة في نفوس جميع الرياضيين.

بدوره، أكد المهندس أحمد محمد الحمادي أن مشاركتهم في رعاية البطولة تنطلق من قناعة كبيرة بالفوائد الكثيرة المرتبطة بممارسة الأنشطة الرياضية للفئات العمرية المختلفة، إلى جانب أن البطولة رسخت قيمتها كبطولة رائدة بفضل الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية.