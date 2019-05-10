« دبي العالمية» تنظم منافسات لأصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستلعب بطولة جولة موانئ دبي العالمية دورًا رئيسيًا في حملة الجولة الأوروبية للجولف، بعد أن تم تسميتها كواحدة من الحدثين الرئيسيين من سلسلة رولكس، والتي ستشهد تنظيم منافسات للاعبي الجولف من «أصحاب الهمم»، وذلك في تأكيد لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة لدعم جميع فئات المجتمع، وإبراز «عام التسامح» بأبهى صورة.

وستقام منافسات «أصحاب الهمم» بالتزامن مع بطولة جولة موانئ دبي العالمية، الحدث الختامي والأبرز على روزنامة الجولة الأوروبي التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وذلك خلال نوفمبر المقبل على ملاعب عقارات جميرا للجولف.

وقال دانيال فان أوتيرديك، نائب الرئيس في مجموعة موانئ دبي العالمية للاتصالات المؤسسية: جوهر عملنا هو بناء مستقبل أفضل للجميع في لعبة الجولف، ونلعب دور في فتح أبواب الرياضة أمام الأشخاص من جميع الأعمار والخلفيات.

ستتاح لثمانية أشخاص من أصحاب الهمم فرصة اللعب في ملعب الأرض (ذا إيرث) الرائعة التي صممها جريج نورمان في عقارات جميرا للجولف مع نفس الدورة التي أقيمت كأفضل 50 لاعبًا في الجولة الأوروبية.