فهد عبدالله: مفاجآت في بطولة الرمس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تترقب الجماهير السودانية والمصرية لقاء الذكريات و«الزمن الجميل» مساء اليوم في نادي الرمس بين قدامى مصر والسودان، في لقاء يجمع أبرز النجوم في البلدين في مبادرة من مسؤولي نادي الرمس، على هامش بطولة عبدالله بن جمعة الرمضانية التي تشهد مشاركة 16 فريقاً وتتضمن أيضاً بطولة الكرة الطائرة.

وأعلنت اللجنة المنظمة مشاركة ثلاثي الزمالك عبدالحليم علي «العندليب» والهداف التاريخي للنادي، ومحمد كمونة وأحمد صالح إلى جانب نجوم مصر القدامى في الأندية المختلفة في الدولة، في حين يشارك من الجانب السوداني فيصل العجب نجم المنتخب السوداني ونادي المريخ، ومهند الطاهر نجم المنتخب السابق ونادي الهلال الملقب ب«الغزال»، فضلاً عن نجوم الجالية السودانية من القدامى في الأندية المختلفة بالدولة.

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وأكد المقدم فهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، اكتمال الترتيبات المقررة للمواجهة الكبيرة بين الأشقاء في مصر والسودان في أرض الخير والتسامح والمحبة.

وأوضح أن هناك مراسم رسمية تسبق بداية المباراة بما يليق بلاعبي الجيل السابق في مصر والسودان وتقديراً للحرص على دعم الحدث وتعزيز النجاح المطلوب، إلى جانب فقرات أخرى مرتبطة بتكريم لاعبي فريق 12 سنة بنادي الرمس أبطال الدوري الفئة ج، إلى جانب مفاجآت والجوائز المقررة للجماهير من خلال السحوبات المقررة على التذاكر.

وأضاف: في مسيرة نادي الرمس، هناك محطات كثيرة وضعت النادي ضمن إطار المبادرات المجتمعية المهمة التي كان لها الأثر الإيجابي في دعم طموح الفئات الشبابية المختلفة، لكن مباراة القدامى بين مصر والسودان من المشاهد المشرّفة التي يفخر بها النادي لوضعها في أنصع صفحاته بوجود الأشقاء من البلدين في نادي الرمس لتحقيق المتعة الكروية المطلوبة للجماهير الغفيرة التي يتوقع أن تكون حاضرة في لقاء اليوم لتشجيع اللاعبين.