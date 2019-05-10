متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق منافسات الرماية في نادي كراكال بنادي ضباط القوات المسلحة ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية بمشاركة 65 رامياً ورامية ليتنافسوا على لقب البطولة التي تقام بشكل سنوي بنادي كراكال وتلاقي رواجاً كبيراً بسبب المنافسات القوية بين المشاركين الذين حضروا من كل مدن الدولة للمشاركة في هذه البطولة بعد أن اكتسبت سمعة كبيرة على مستوى الدولة.

وتشهد البطولة بصورة متواصلة بطلاً جديداً في كل عام مما يؤكد قوة المنافسة والتحضير الجيد من قبل الرماة، وعمل المشاركين في البطولة على البدء في تدريباتهم قبل انطلاق الشهر الكريم من أجل التجهيز الجيد والمشاركة الفعالة، وأغلق باب المشاركة والتسجيل مساء أمس الأول بعد أن وصل عدد المسجلين ل 65 رامياً ورامية، من ضمنهم 34 بفئة الرجال و 31 بفئة السيدات، وتشارك بعض الشركات والجهات المختلفة في هذه البطولة بمشاركة موظفيها، خصوصاً وأن هذه الشركات تعمل دائماً على التواجد والمشاركة في البطولات الرياضية المختلفة بنادي ضباط القوات المسلحة في ظل استضافة أكثر من ثلاث بطولات رماية على مدار العام تشمل بطولة مؤسسات حكومة أبوظبي وبطولة اليوم الوطني وبطولة زايد الرياضية أيضاً.