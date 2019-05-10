مسفر: لا تفريط في الفرصة الأخيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

شدد الدكتور عبدالله مسفر مدرب الفجيرة على أهمية مباراة الظفرة الليلة، والتي وصفها بالفرصة الأخيرة لتحسين وضع الفريق في المنافسة. وأضاف «ندرك جيداً قوة المنافس الظفراوي الذي يقدم موسماً جيداً بفضل امتلاكه الكثير من الأسماء المميزة على صعيد اللاعبين الأجانب أو المواطنين»، لافتاً إلى أن المباراة ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات، ولا بديل أمامهم غير الفوز وتصحيح المسار.

وأشار «تحدثت كثيراً مع اللاعبين حول ضرورة تعديل الصورة المهزوزة للفريق حتى الآن، كرة القدم لا تعترف إلا بلغة الفوز فقط، لذلك كان التركيز منصباً خلال التدريبات على كيفية استثمار الفرص المتاحة، وترجمة الأداء إلى نتائج ملموسة عبر تقليل الأخطاء، ولا سيما الدفاعية التي كلفتنا الكثير من النقاط».

وأكد مسفر أن «الخسارة أمام الإمارات في الجولة الماضية كانت بمنزلة الصدمة الموجعة، خصوصاً أن الفريق كان يعول كثيراً على المباراة ونقاطها الثلاث».