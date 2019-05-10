ووريرز يفوز ويخسر دورانت وميلووكي أول المتأهلين إلى نصف النهائي

اسماء السيد - تقدم غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب بصعوبة على هيوستن روكتس 3-2 في نصف نهائي المنطقة الغربية برغم اصابة "مقلقة" لنجمه كيفن دورانت، وأصبح ميلووكي باكس أول فريق يبلغ نهائي منطقته بعد حسمه سلسلته في الشرقية 4-1 أمام بوسطن سلتيكس، الاربعاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وقد يفتقد ووريرز الفائز على روكتس 104-99، دورانت (22 نقطة في 32 دقيقة)، هدافه وأفضل لاعب مرتين في نهائي البطولة، بعد تعرضه لاصابة بربلة ساقه اليمنى قبل دقيقتين على نهاية الربع الثالث بحسب فريقه.

وتخوف عشاق غولدن ستايت للوهلة الاولى من تعرض دورانت لاصابة في وتر اخيل، عندما هبط على قدمه وهو يسجل سلة من دون اي احتكاك، قبل أن يغادر الملعب فورا في الربع الثالث الذي شهد تراجع فريقه بشكل كبير.

لكن فريق مدينة أوكلاند، المتوج بلقب الدوري في آخر موسمين والطامح لخوض نهائي منطقته للعام الخامس تواليا، كان قد حصن نفسه بتقدم جيد (57-37) مع نهاية الربع الثاني.

ونجح هيوستن في التقدم بالنتيجة 69-68 بفضل تألق نجمه جيمس هاردن (31 نقطة) واريك غوردون (19)، ليبدد غولدن ستايت تقدما بلغ عشرين نقطة.

لكن برغم غياب دورانت، استعاد الثنائي ستيفن كوري (25 نقطة) وكلاي طومسون (27 نقطة بينها كرة حاسمة قبل 4,1 ثوان على نهاية الوقت) فعاليتهما في نهاية المباراة لانتزاع الفوز.

قال كوري الذي بات فريقه بحاجة لفوز واحد كي يبلغ نهائي منطقته "الفريقان يعرفان بعضهما جيدا. هذه سلسلة محتدمة، تعين علينا العمل كثيرا للفوز بهذه المباراة، الجميع ساهم فيها".

وتابع اللاعب المتوج باللقب ثلاث مرات "لا أسدد جيدا في الوقت الراهن (9 من 23) لكن من الطبيعي المرور في مراحل صعبة".

وعن اصابة دورانت، قال كوري "لا أعرف ماذا حصل مع شقيقي +كاي دي+، يجب أن ننتظر ونصلي كي لا تكون (الاصابة) خطيرة".

بدوره، قال مدرب الفريق ستيف كير "نحن قلقون لأجله، لانه هائل منذ بداية البلاي اوف. لكن إذا غاب سنجد الحل كما فعلنا خلال المباراة".

وكان غولدن ستايت حسم مواجهته مع روكتس ثلاث مرات في البلاي اوف في آخر خمس سنوات: نهائي الغربية عام 2015، الدور الاول في العام التالي ونهائي الغربية العام الماضي عندما قلب تأخره 2-3.

ويلتقي الفائز من هذه السلسلة مع الفائز من مواجهة دنفر ناغتس وبورتلاند ترايل بلايزيرز (3-2).

- ميلووكي "أفضل" -

وفي المنطقة الشرقية، تخطى ميلووكي باكس ضيفه بوسطن سلتيكس 116-91 معتمدا طريقة لعب متوازنة (سجل سبعة لاعبين 10 نقاط أو أكثر)، ليحسم السلسلة 4-1 في وقت مبكر ويثأر لخروجه أمام بوسطن 3-4 في الدور الاول من البلاي أوف الموسم الماضي.

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وهذه أول مرة منذ عام 2001 يبلغ فيها ميلووكي نهائي منطقته (نصف نهائي الدوري)، فيما بلغه سلتيكس في آخر موسمين وسقط أمام كليفلاند كافالييرز الذي كان يضم في صفوفه النجم ليبرون جيمس.

وهذه أول مرة أيضا منذ عام 1983 ينجح فيها باكس في حسم سلسلة ضمن الادوار الاقصائية أمام سلتيكس.

وفاز بوسطن في المباراة الاولى خارج ملعبه، قبل ان يهيمن باكس ويفوز بأربع مباريات متتالية.

ويخوض ميلووكي، متصدر الدوري المنتظم، نهائي منطقته مع أفضلية الارض ضد الفائز من مواجهة تورونتو رابتورز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز (3-2).

وتألق مع ميلووكي كالعادة نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 20 نقطة و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

وقال النجم النيجيري الاصل "اعتقد ان عقليتنا تغيرت. في المباراة الاولى لم نكن مركزين بما فيه الكفاية. لم نكن أنفسنا. في المباريات الاربع التالية لعبنا بمقاربة وعقلية مختلفتين".

وأضاف كريس ميدلتون 19 نقطة واريك بليدسو 18 وجورج هيل 16، لميلووكي الذي سحق ديترويت بيستونز 4-صفر في الدور الاول.

وتابع يانيس المرشح لنيل جائزة افضل لاعب في الدوري والذي حاول لاعبو بوسطن اغلاق المساحات امامه "في نهاية النهار أدركنا اننا بلغنا مرحلة غير مسبوقة. نحن متعطشون لتحقيق أهدافنا وهذا كل ما يهمنا".

وتفوق ميلووكي من خارج القوس على بوسطن، مسجلا 45 نقطة مقابل 21 لخصمه.

ونجح لاعبو ميلووكي في اسكات نجم بوسطن كايري ايرفينغ (15 نقطة) الذي سجل محاولة يتيمة من اصل 7 رميات من خارج القوس و6 محاولات من اصل 21 بالمجمل في المباراة.

وقد تكون المباراة الاخيرة لايرفينغ مع بوسطن لانه سيصبح لاعبا حرا مع نهاية الموسم.

وقال لاعب بوسطن آل هورفورد "لم نتوقع ذلك. كان امرا مخيبا. يجب أن نمنح ميلووكي حق الفوز، يستحقون ذلك وكان أفضل منا".

وبخسارته، فوت سلتيكس على مدينة بوسطن فرصة تحقيق موسم تاريخي كامل في الرياضات الكبرى، بعد تتويج ريد سوكس في نهائيات كأس العالم للبيسبول في تشرين الاول/اكتوبر، نيو انغلاند باتريوتس بمباراة سوبر بول في شباط/فبراير، فيما يفتتح بروينز نهائي المنطقة الشرقية للهوكي على الجليد الخميس ضد كارولاينا هاريكاينز.