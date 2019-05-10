اخبار الرياضه

جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعد مباراة الزمالك ودجلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعد مباراة الزمالك ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر " الخليج 365 " جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعدما أقيمت الخميس 9 / 5 / 2019 ، مباراة واحدة فقط من مؤجلات الاسبوع التاسع والعشرون فى بطولة الدورى الممتاز بين فريقي الزمالك و وادى دجلة .

الزمالك يعود لسباق الدورى بفوز صعب على دجلة 2 / 1 .. ولا جديد فى الصدارة

تغلب الزمالك على وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، سجل ثنائية الزمالك كلا من عمر السعيد ومحمود علاء وأحرز هدف دجلة لاعبه محمد هلال.

 

Ø§ÙØ²ÙØ§ÙÙ ÙØ¹ÙØ¯ ÙØ³Ø¨Ø§Ù Ø§ÙØ¯ÙØ±Ù Ø¨ÙÙØ² ØµØ¹Ø¨ Ø¹ÙÙ Ø¯Ø¬ÙØ© 2 / 1 .. ÙÙØ§ Ø¬Ø¯ÙØ¯ ÙÙ Ø§ÙØµØ¯Ø§Ø±Ø©

 

Advertisements

 

ويأتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز كالتالى : 

 

Capture
 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعد مباراة الزمالك ودجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا