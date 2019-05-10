شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعد مباراة الزمالك ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر " الخليج 365 " جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعدما أقيمت الخميس 9 / 5 / 2019 ، مباراة واحدة فقط من مؤجلات الاسبوع التاسع والعشرون فى بطولة الدورى الممتاز بين فريقي الزمالك و وادى دجلة .

الزمالك يعود لسباق الدورى بفوز صعب على دجلة 2 / 1 .. ولا جديد فى الصدارة

تغلب الزمالك على وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، سجل ثنائية الزمالك كلا من عمر السعيد ومحمود علاء وأحرز هدف دجلة لاعبه محمد هلال.

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ويأتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز كالتالى :