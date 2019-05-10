شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك: تغيير الونش رؤية جروس.. والإصابة ليست خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز الطبى للزمالك، أن تغيير محمود حمدي الونش مدافع الفريق مع بداية الشوط الثانى في مباراة وادى دجلة الجارية يعود إلى رؤية السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر بالجهاز الطبى للزمالك أن الونش تعرض لإصابة ليست خطيرة في الشوط الأول واستكمل اللقاء قبل أن يقرر جروس المدير الفني استبداله في بداية الشوط الثاني ويتقدم الفريق الأبيض على وادي دجلة بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ملعب بتروسبورت.

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وكان الونش قد تعرض لإصابة فى الأنف قبل أن يتم علاجه فى الدقيقة 8 ثم استكمل هذا الشوط بشكل جيد مع الفريق الأبيض قبل أن يقرر جروس استبداله بالدفع بمحمد عبد الغنى بدلا منه مع بداية الشوط الثانى.