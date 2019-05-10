شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة الأهلى أمام طلائع الجيش فى سوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خسر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى من نظيره طلائع الجيش بنتيجة 34 /33 فى إطار اولى جولات السوبر المحلى للمحترفين على صالة أكتوبر الدولية بالوقت الإضافى.

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و تشهد ثان جولات البطولة غدا مواجهتين هامتيين بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى التاسعة مساءا و طلائع الجيش مع الزمالك فى الحادية عشر مساءا .

بينما تختتم المنافسة غدا السبت بمواجهتين بين كلا من ، طلائع الجيش مع سبورتنج و الزمالك مع الأهلى بحضور حاملى بطاقات الاتحاد و أعضاء الأندية المتبارية فقط .