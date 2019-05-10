شكرا لقرائتكم خبر عن الكرواتي نوهميير حكم جيد ينقصه التمركز الصحيح فى لقاء الزمالك ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * وادي دجله

المسابقة : الجوله 29 المؤجله من الدوري العام المصري

استاد : بترو سبورت

نتيجة المباراة : هدفين مقابل هدف لصالح الزمالك

حكم ساحة : نوهميير بيين

المساعد الأول : جوران بارتاكي

المساعد الثاني : كورنو ساريتش

الحكم الرابع :دويا ستروك

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

حكم المباراة : نوهميير بيين

القرارات الفنية والسيطره علي المباراه : تعاون والتزام اللاعبين داخل الملعب سهلوا مهمه الحكم فنيا ولم يعترض عليه اي لاعب من كلا الفريقين وكانت اهم قرارات الحكم في الدقيقه 47 عندما احتسب ركله جزاء صحيحه لصالح الزمالك نتيجه لمس الكره باليد من مدافع دجله والقرار صحيح من الحكم الذي كان قريب من الحاله ولم يتردد في احتساب المخالفه وقناعات من لاعبي دجله بقرار ركله الجزاء .

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العقوبات الانضباطبيه : انذر الحكم محمد عبدالسلام من الزمالك لتعطيل الهجوم في الدقيقه 30 والقرار صحيح .

اللياقه البدنية والتمركز : افتقد الحكم الي الرشاقه والمرونه في التحرك والتمركز ونتج عن ذلك اصتدام الكره به في الدقائق 11 ، 60 وكادت تسبب مشكله وكان يجب عليه قراءه اللعب والبعد عن منطقه تحضير اللعب ، لم يستخدم الحكم السرعه القصوي في الهجوم المعا كس واكتفي باستخدام عنصر التحمل العام علي مدار الشوطين .

تطبيق مبدا اتاحه الفرصه : لم يحسن الحكم تطبيق مبدا اتاحه الفرصه في الدقيقتين 20 ، 28 ففي الحاله الاولي كان يجب علي الحكم السماح باستمرار اللعب لصالح مهاجم دجله الذي كان لديه فرصه واعده لتسجيل هدف وقريب من مرمي الزمالك ، ولكن الحكم احتسب المخالفه ، وفي الحاله الثانيه اشار باستمرار اللعب لصالح دجله علي الرغم من وجود المخالفه من لاعب الزمالك محمد السيد ضد لاعب دجله خالد رضا وكان يجب علي الحكم الرجوع لاشهار البطاقه الصفراء .

الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : اشار علي حالات التسلل في الدقيقه 37 ، 61 بتقدير صحيح .

المساعد الثاني : اشار علي حالات التسلل في الدقائق 53 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع : نجح في السيطره علي المنطقه الفنيه بفضل تعاون الاجهزه الفنيه لكلا الفريقين .