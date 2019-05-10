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صور .. سعد ونيدفيد يزوران مران الأهلي عقب العودة من ألمانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلى تواجد الثنائى كريم نيدفيد و سعد سمير عقب عودتهما مؤخراً من ألمانيا بعد إجراء نيدفيد لعملية فى غضروف الركبة.

ويعاني سعد من الإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، بينما أجرى نيدفيد جراحة في غضروف الركبة.

ودخلا الثنائى سمير و نيدفيد فى أحاديث جانبية مع لاسارتي المدير الفني للاهلى و سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للإطمئنان على إصابتهما وتحديد البرنامج العلاجي لهما خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحه يوم السبت المقبل فى إطار مباريات الجولة الـ32 للدوري.

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سعد سمير مع لاسارتي

 

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سعد سمير و نيدفيد وطبيب الاهلي

 

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نيدفيد وعبد الحفيظ

 

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سعد ولاسارتي

 

 

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