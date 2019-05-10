شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا يشارك أيمن حفني مع الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، على استبعاد أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق، من المشاركة طوال الفترة الحالية، قائلاً: "أيمن حفنى يخوض تدريباته بشكل جيد ومستعد للمشاركة، وأتمنى أن يكون له دور فى المرحلة المقبلة".

تابع أمير مرتضى فى تصريحاته لقناة "ON Sport" أن المرحلة الحالية تشهد ضغط كثيف فى المباريات سواء على مستوى البطولة المحلية أو الأفريقية، وسنحتاج لكافة اللاعبين بما فيهم أيمن حفنى، وكان من المنتظر أن يشارك اللاعب أمام وادى دجلة إلا أن إصابة محمود حمدى الونش وإجراء تبديل إضطرارى بنزول محمد عبد الغنى، لكان حصل حفنى على فرصة للظهور.

وفاز الزمالك على وادى دجلة بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.