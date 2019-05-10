شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يُجرى أشعة بعد الفوز على دجلة لتحديد موقفه من الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمود حمدى الونش مدافع الزمالك، أشعة بعد مباراة فريقه أمام وادي دجلة، فى المباراة التى جمعت الفريقان، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، سجل ثنائية الزمالك كلا من عمر السعيد ومحمود علاء وأحرز هدف دجلة لاعبه محمد هلال.

Advertisements

وكان الونش تعرض لإصابة في الأنف خلال الشوط الأول للمباراة، وقام السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك باستبداله في اللقاء ودفع بمحمد عبد الغني مع بداية الشوط الثانى حرصا على سلامة الونش.

وستحدد نتيجة الأشعة موقف محمود الونش من التواجد مع فريقه في المباراة المقبلة أمام الداخلية في الدوري المقرر لها يوم الأحد المقبل.