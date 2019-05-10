شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمود علاء يسجل هدف الزمالك الثانى أمام دجلة من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الزمالك الهدف الثانى بشباك وادى دجلة عبر ركلة جزاء سجلها محمود علاء فى الدقيقة 47 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

محمود علاء يصل لهدفه الـ14 هذا الموسم متساويا مع خالد قمر فى المركز الثانى على جدول ترتيب الهدافين خلف أحمد على المتصدر 17 هدف.

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وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى.. محمود جنش، خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة، خط الوسط.. طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا، خط الهجوم.. عمر السعيد.

وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى- فى الدفاع.. أسامة العزب، محمود مرعى، خالد رضا، إسحاقو يعقوبو - فى الوسط.. محمد عبد العاطى، أحمد سعيد، بوزاس فاسيلوس، حسام عرفات - فى الهجوم.. إبراهيما نداى ومحمد هلال.