تاكيس جونيس: أداء دجلة أفضل من الزمالك.. و لا نستحق الخسارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، عن حزنه من الخسارة التى تعرض لها فريقه من الزمالك، بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
أضاف تاكيس جونيس، خلال تصريحاته فى المؤتمر الصحفى، أن دجلة قدم أداء أفضل من الزمالك، ولا يستحق الخسارة، وكنا نستحق الفوز أو التعادل على أسوأ تقدير، مشيرًا إلى إنه النتيجة هى التى تحسم الأمر فى النهاية وليس الأداء.
تابع المدير الفنى لدجلة، إنه رفض تغيير طريقة لعب الفريق بعد التأخر بهدفين ونجح في تسجيل هدف وكاد أن يحقق التعادل، خاصة وأن الفريق خلق العديد من الفرص ولم يترجمها لأهداف، مضيفا أن كرة القدم أحيانا تكون غير عادلة، ولكنه راضًا عن أداء لاعبيه في اللقاء.
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