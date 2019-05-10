شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جنش ينقذ الزمالك من هدف تعادل دجلة بـ"صدة عكس الاتجاه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدى محمود جنش حارس مرمى الزمالك، بصدة عكس الاتجاه لكرة خطيرة سددها أسامة العزب، كاد أن يحرز منها هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتقدم الزمالك بهدف عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 22، ثم أضاف محمود علاء الهدف الثانى فى الدقيقة 48 من ركلة جزاء، ثم أحرز محمد هلال هدف تقليص الفارق لدجلة فى الدقيقة 66.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى.. محمود جنش، خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة، خط الوسط.. طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا، خط الهجوم.. عمر السعيد.

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وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى- فى الدفاع.. أسامة العزب، محمود مرعى، خالد رضا، إسحاقو يعقوبو - فى الوسط.. محمد عبد العاطى، أحمد سعيد، بوزاس فاسيلوس، حسام عرفات - فى الهجوم.. إبراهيما نداى ومحمد هلال.