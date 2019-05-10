شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك و وادى دجلة فى بطولة الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب الزمالك على وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، سجل ثنائية الزمالك كلا من عمر السعيد ومحمود علاء وأحرز هدف دجلة لاعبه محمد هلال.

وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى النقطة 63 ويحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 28 مباراة خلف بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 65 نقطة وخاض 31 مباراة والأهلى المتصدر برصيد 67 نقطة وخاض 29 مباراة فيما توقف رصيد دجلة عند النقطة 35، كانت الفترة الماضية قد شهدت ابتعاد الفريق الأبيض عن المنافسات المحلية نظرا لارتباطه بمواجهات الكونفدرالية حيث تأهل لنهائى البطولة الأفريقية على حساب النجم الساحلى وبذلك يعود لسباق المنافسة فى جدول الدورى بفوز على الفريق الدجلاوى.

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