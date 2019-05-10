هاشتاج وادى دجلة يتصدر تويتر أثناء مباراة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج وادى دجلة موقع التواصل الأجتماعى تويتر خلال مواجهة الفريق أمام الزمالك فى بطولة الممتاز . انتهى الشوط الأول بين الزمالك ووادى دجلة بتقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله عمر السعيد، فى المباراة المقامة بينهما حالياً، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز. Advertisements

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