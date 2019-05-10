نتيجة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم الخميس 9-5-2019 في الأسبوع 29 من الدوري المصري

نتيجة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم، حيث تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم المصرية نحو استاد بتروسبورت، حيث اللقاء المرتقب بين الزمالك ووادي دجلة في المباراة المؤجلة للفريقين لحساب الجولة 29 من الدوري المصري ، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم الخميس الموافق 9-5-2019 في الجولة 29 من الدوري المصري سيكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة،

ستكون مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم منقولة عبر قناة اون سبورت الرياضية، وقناة النيل الرياضية على النايل سات، ويسعي الزمالك إلي استعادة صدارة ترتيب الدوري المصري مرة أخري، حيث يقع الزمالك في المركز الثالثة في الدوري حتى الآن برصيد 60 نقطة.

ويتوقع الجميع أن تشهد مباراة الزمالك متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة في ظل الصراع المستمر على صدارة ترتيب الدوري المصري، حيث يأمل الزمالك اليوم في حصد نقاط المباراة، وتضييق فارق النقاط بينه وبين أقرب منافسيه.

نتيجة مباراة الزمالك اليوم

الزمالك 2 وادي دجلة 1