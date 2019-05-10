نتيجة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم في الدوري المصري | نتيجة مباراة الزمالك اليوم “تفوق...

نتيجة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري، يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة مهمة اليوم في إطار مباريات المباريات المؤجلة للفارس الأبيض في الدوري المصري، والتي يسعى خلالها الزمالك للحصول على 3 نقاط مهمة في ظل الصراع الكبير على لقب الدوري المصري لهذا الموسم، وتعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة اليوم واحدة من أكثر المباريات متابعة في مصر، وخاصة بعدما أصبح فارق النقاط قليل جداً بين الفرق الثلاثة أصحاب المراكز الأولي، ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة، بينما يتربع النادي الأهلي على صدارة الدوري حتى الآن برصيد 67 نقطة.

مباراة الزمالك ووادي دجلة

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس الموافق 9-5-2019 في المباراة المؤجلة من الأسبوع 29 بالدوري المصري في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة على ملعب بتروسبورت، وستكون المباراة منقولة من خلال قناة النيل الرياضية، وقناة أون سبورت الرياضية على النايل سات.

نتيجة مباراة الزمالك ووادي دجلة

الزمالك وادي دجلة 2 1