حازم إمام: يوسف أوباما تعبان والزمالك محظوظ أمام وادى دجلة

يسرى غازى

علق حازم إمام عضو اتحاد الكرة على مستوى أداء لاعبى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى مباراة وداى دجلة التى جمعت بينهما فى الدورى الممتاز والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف. قال الثعلب الصغير فى تصريحات تليفزيونية: يوسف أوباما تعبان ولم نشعر به هجوميا ودفاعيا فى اللقاء وجروس يعتمد عليه وكان يتعين علي الجهاز الفني إراحته فى المباريات الأخيرة، لافتا إلى أن الثلاث نقاط التى حصل عليها الفارس الأبيض مهمة جدا فى مشوار المنافسة على لقب المسابقة المحلية.

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