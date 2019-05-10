محمد صديق: الأهلي لم يكن في حاجة إلى حسين الشحات .. فيديو

عمرو ابوبكر
أكد محمد صديق المدير الفني لفريق الجزيرة الإماراتي مواليد 2006، أن الأهلي لم يكن بحاجة إلى جهود حسين الشحات الذي انضم في يناير الماضي من العين الإماراتي.
قال صديق في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الأهلي لديه وفرة في مركز اللاعبين خلف رأس الحربة، وكان من الأفضل منح فرصة للاعب صغير مثل ناصر ماهر بدلًا من جلب حسين الشحات، الذي كان من الأفضل له البقاء مع العين الإماراتي.
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