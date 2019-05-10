القسم الميدانى
استنكر احمد ميدو لاعب نادي الزمالك السابق والمنتخب المصري رفع أسعار تذاكر حضور مباريات أمم أفريقيا على الجماهير.
وقال ميدو عبر تغريدة له بتويتر: " ارفع أسعار تذاكر الأولى والمقصورة الرئيسية كما تشاء فهناك فئة في مصر قادرة على دفع حتى ١٠ آلاف جنيه لتذكرة الدرجة الأولى، أما تذاكر الثالثة يجب ألا تتعدى ٥٪ من الأدنى للأجور.. وهو ١٠٠ جنيه على أقصى تقدير!!"
ورفض بشدة في تغريده أخرى عبر تويتر، أن يكون سعر التذاكر 100 جنيه على المواطنين قائلا :"ده كمان ١٠٠ جنيه كتير!! مرة أخرى أطالب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي...
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق ناري من ميدو على أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في بطولة الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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