أمير مرتضى: نعاني من إجهاد.. وحفني له دور كبير في غرف خلع الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك، بأن الفريق يعاني من الإجهاد وهو ما تسبب في عدم إمتلاك الكرة أمام وادي دجلة، مؤكدًا أن أيمن حفني له دور كبير حتى لو لم يشارك في المباريات.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة "ON sports" الفضائية: "نعاني من الإجهاد بسبب توالي المباريات خلال الفترة الأخيرة، وجروس أخبر اللاعبين بأن وادي دجلة سيمتلك الكرة بشكل كبير لأنهم فريق متميز في هذا الأمر."

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وانتقل للحديث عن موقف أيمن حفني بعدما هتف الجمهور مطالبًا بمشاركته: "أيمن لاعب كبير وله قيمته داخل الفريق، وحتى لو لم يشارك فيكون له أهميته الكبيرة مع اللاعبين خارج الملعب وداخل غرف خلع الملابس لتقديم النصيحة."

وتابع: "كان يمكن أن يشارك أيمن حفني في المباراة لولا إصالة محمود الونش في الشوط الأول وهو ما اضطر المدير الفني لإشراك مدافع بدلًا منه."

واستطاع الزمالك أن يفوز على وادي دجلة بنتيجة 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ29 للدوري الممتاز.