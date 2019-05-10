ثنائي مصري في نهائي بطولتي أوروبا للمرة الأولى في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

حجز ثنائي المنتخب المصري، محمد صلاح ومحمد النني لاعبا ليفربول وأرسنال موقعهما على منصات التتويج الأوروبية بعدما بلغا نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

للعام الثاني على التوالي استطاع محمد صلاح مع فريقه ليفربول أن يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وهذه المرة سيكون أمام توتنهام وليس ريال مدريد كما كان الحال في العام الماضي.

ويلعب محمد صلاح نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو المقبل.

أما بالنسبة للدوري الأوروبي فيقام يوم 29 مايو على الاستاد الأولمبي في باكو بأذربيجان، ويجمع أرسنال مع جاره اللندني تشيلسي.

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وسيكون الظهور في النهائي الأوروبي هو اللقاء الأخير لكل من محمد صلاح ومحمد النني قبل الانضمام لمنتخب مصر من أجل أمم إفريقيا.

وشارك محمد النني خلال بطولة الدوري الأوروبي مع أرسنال في 7 مباريات، وصنع هدف واحد، ولم يسجل أي هدف.

بالنسبة لمحمد صلاح فقد ظهر بفاعلية عالية ولعب 11 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

وضمن صلاح والنني الحصول على ميدالية أوروبية بعد الوصول للمباراة النهائية.