اتحاد الكرة يعلق على موقف مباريات الزمالك: "لم يطلب التأجيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بأنهم لن يمانعوا تأجيل مباريات الزمالك في الدوري الممتاز لحين الانتهاء من خوض نهائي الكونفدرالية.

وقال حازم إمام في تصريحاته عبر قناة "ON sports" الفضائية: "إذا طلب الزمالك تأجيل مبارياته قبل خوض نهائي الكونفدرالية، بالتأكيد اتحاد الكرة لن يقف أمام مصلحة الفريق."

وتابع: "الزمالك يمثل مصر، لكن على الورق حتى الآن الزمالك لم يطلب أي شيء بخصوص مبارياته، وبالطبع هو نادي كبير وسيقوم اتحاد الكرة بدعمه."

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وأضاف :"كما كنا نساند الأهلي العام الماضي، سنساند الزمالك من أجل الفوز بالكونفدرالية هذا العام."

وواصل: "الزمالك طلب راحة وتأجيل مباراة الانتاج الحربي، ونفس الأمر بالنسبة للمقاولون العرب من أجل المباريات التي لعبها في الكونفدرالية."

واختتم حديثه قائلًا: "تحدثت مع الكثير من الناس في الاتحاد ولا يوجد أي مانع، لكن في النهاية الأمر يعود إلى عامر حسين الذي يقوم بتوفيق الأمور مع المواعيد المتاحة."