مدرب دجلة معبرًا عن حزنه للخسارة أمام الزمالك: "الكرة ليست عادلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اعتبر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة، أن فريقه خاض واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم في الدوري، أمام الزمالك.

وخسر دجلة أمام الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ29 من الدوري.

وأضاف جونياس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "مباراتنا أمام الزمالك واحدة من أفضل المباريات، ولكنها ليست الأفضل على الإطلاق لأننا لم نفز في نهاية المباراة".

وعبر عن حزنه للخسارة: "الكرة لعبة ليست عادلة، لم نكن نستحق الخسارة لأننا لم نجعل الزمالك يخلق أي فرص خطرة طوال المباراة".

Advertisements

وأكمل: "بالتأكيد حزين بسبب النتيجة، ولكني فخور بلاعبي فريقه".

كما علق المدير الفني لدجلة، على ضربة الجزاء التي حصل عليها الزمالك مع انطلاقة الشوط الثاني، ليؤكد أنها كانت خطأ من البداية لفريقه قبل أن يحصل الزمالك منها على ضربة جزاء.

ورفض جونياس تغيير طريقة لعبه: "لدينا هوية جعلتنا نفوز ولم نخسر أي مباراة من مبارياتنا الـ7 السابقة في الدوري".

ويحتل دجلة المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 35 نقطة، فيما رفع الزمالك رصيده لـ63 نقطة من 28 مباراة في المركز الثالث.